Colorful представила ограниченную серию видеокарт iGame Vulcan RNG GeForce RTX 3090

Colorful анонсировала лимитированную серию видеокарт iGame Vulcan RNG GeForce RTX 3090. Всего будет выпущено 6 видеокарт, пять из которых вручат киберспортивной организации RNG или Royal Never Give Up.

За основу дизайна взята оригинальная видеокарта iGame Vulcan и была усовершенствована внешне. Цветовая гамма выбрана в стиле цветов команды RNG, черное исполнение с золотыми акцентами.

Задняя металлическая панель получила уникальное изображение с игроками и надписью "STILL RNG". Видеокарта оснащена дисплеем, который можно повернуть на 90 градусов. На нем отображается полезная информация о видеокарте.

Colorful iGame Vulcan RNG GeForce RTX 3090 имеет тактовую частоту Boost до 1785 МГц, объем видеопамяти 24 Гб стандарта GDDR6X. Для питания видеокарты используется три 8-контактных разъема питания. На задней панели расположены три выхода DisplayPort и один порт HDMI.

Как упоминалось ранее, пять из шести будут переданы команде RNG eSports из Китая, а последнюю видеокарту производитель разыграет посредством конкурса.