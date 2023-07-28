Colorful представила видеокарту iGame GeForce RTX 4070 Ultra Z OC

Сегодня компания Colorful расширила линейку видеокарт iGame двумя новыми моделями GeForce RTX 40. Речь идёт о видеокартах iGame GeForce RTX 4070 Ultra Z OC и iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB-V, которые, вероятно, можно назвать лучшими видеокартами на рынке по соотношению цены к производительности. iGame GeForce RTX 4070 Ultra Z OC выполнена в корпусе белого цвета и оснащена трёхвентиляторной системой охлаждения, у неё есть RGB-подсветка, которую можно контролировать с помощью программного обеспечения iGame Center от Colorful с ПК. Но самой уникальной особенностью iGame GeForce RTX 4070 Ultra Z OC является скрытый коннектор питания на задней стороне печатной платы под бэкплейтом.

Это не новое решение, так как производители вроде Inno3D уже реализовали подобный дизайн в своих видеокартах серий GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4060 Ti. Но, безусловно, это крайне интересный вариант дизайна, на который явно стоит обратить своё внимание. Стоит отметить, что iGame GeForce RTX 4070 Ultra Z OC использует обычный 8-пиновый разъём питания PCIe вместо 16-контактного (12VHPWR), который присутствует на моделях Ultra W. Так как GeForce RTX 4070 использует компактную печатную плату, у Colorful достаточно места для размещения 8-контактного разъёма питания на задней стороне и прокладки кабеля через радиаторную систему графической карты. Довольно необычное пока что решение, которое постепенно набирает популярность и позволяет более удобно собрать свой ПК.