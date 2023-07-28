Colorful представила видеокарту iGame GeForce RTX 4070 Ultra Z OC

Это не новое решение, так как производители вроде Inno3D уже реализовали подобный дизайн в своих видеокартах серий GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4060 Ti. Но, безусловно, это крайне интересный вариант дизайна, на который явно стоит обратить своё внимание. Стоит отметить, что iGame GeForce RTX 4070 Ultra Z OC использует обычный 8-пиновый разъём питания PCIe вместо 16-контактного (12VHPWR), который присутствует на моделях Ultra W. Так как GeForce RTX 4070 использует компактную печатную плату, у Colorful достаточно места для размещения 8-контактного разъёма питания на задней стороне и прокладки кабеля через радиаторную систему графической карты. Довольно необычное пока что решение, которое постепенно набирает популярность и позволяет более удобно собрать свой ПК.