Colorful представила видеокарту iGame GeForce RTX 4080 Advanced OC

Компания Colorful представила свою высокопроизводительную игровую видеокарту iGame GeForce RTX 4080 Advanced OC.

Новая видеокарта получила новый дизайн, но сохранила все фирменные функции. Подсветка была улучшена. Центральный вентилятор Gravity Rim также подвергся обновлению, два других вентилятора выполнены в дизайне Hurricane Scythe Blade, который можно увидеть на ранее выпущенной видеокарте iGame GeForce RTX 4090 Vulcan OC-V. Кнопка One-Key Overclock расположена на задней панели ввода-вывода, для повышения производительности без ПО. RGB-подсветку и другие параметры можно настроить с помощью программного обеспечения iGame Center.

Видеокарта Colorful iGame GeForce RTX 4080 Advanced OC поступит в продажу по цене 1289 долларов.