Colorful представляет материнскую плату iGame Z490 Vulcan X V20 для азитского рынка

Компания Colorful обычно нацелена на выпуск моделей своих материнских плат чипсета Z490 на азиатском рынке. Colorful iGame Z490 Vulcan X V20 имеет агрессивный вид, плата оснащена RGB подсветкой. Четыре слота оперативной памяти DDR4 с поддержкой до 128 Гб.

Для хранения есть два слота PCIe 3.0 x4 M.2 (каждый слот оснащен радиатором) и шесть портов SATA. Два радиатора соединенные тепловой трубкой, предотвращают перегрев зоны VRM. Colorful сообщает о 12 + 2 фаз питания. Три полноразмерных слота PCIe 3.0 x16.

На задней панели расположены три порта USB 3.2 G1 Type-A, один порт USB 3.2 G1 Type-C и два USB 2.0. 3,5-мм аудиоразъем и звуковая подсистема Realtek ALC1220 HD, сетевой контроллер Intel I225-V 2.5 G Ethernet. Пара видеовыходов DisplayPort и HDMI.
Комментарии и отзывы Colorful iGame Z490 Vulcan X V20
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