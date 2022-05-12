Colorful представляет материнскую плату iGame Z690D5 Ultra

Colorful представила новейшую материнскую плату iGame Z690D5 Ultra для процессоров Intel Core 12-го поколения.

iGame Z690D5 Ultra оснащена большими экструдированными серебряными радиаторами, которые обеспечивают охлаждение VRM и MOSFET. Радиаторы имеют дизайн волны. Разъемы материнской платы, слоты DIMM и микросхемы выполнены в черном цвете, что создает элегантный контраст с белым и серебристым цветами.

Новинка поддерживает память DDR5, но и имеет два слота PCIe 4.0 x16 (x8 + x8) для видеокарты и три слота PCIe 4 x4 M.2 для твердотельных накопителей NVMe.

Материнская плата COLORFUL iGame Z690D5 Ultra продается по рекомендованной розничной цене 289 долларов.