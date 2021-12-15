Colorful представляет видеокарту iGame GeForce RTX 3060 Ti Mini OC LHR-V

Компания Colourful представила компактную видеокарту с поддержкой формата SFF на базе GeForce RTX 3060 Ti «Ampere», iGame RTX 3060 Ti Mini OC LHR-V. Эта карта имеет практически тот же дизайн платы, что и RTX 3060 Mini OC с августа 2021 года, но с более быстрой RTX 3060 Ti. Его USP - длина 18,4 см и стандартная высота 13 см. Плотный радиатор с алюминиевым оребрением и одним 90-миллиметровым вентилятором для охлаждения.

Корпус кулера выполнен в матово-белом цвете со вторым оттенком матового алюминия и тонкими красными вставками. Карта получает питание от одного 8-контактного разъема питания PCIe.

Выходы дисплея включают три DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.1. Карта также имеет двойной BIOS с переключателем BIOS нажимного типа на задней панели ввода-вывода. В BIOS по умолчанию используется RTX 3060 Ti с ускорением 1665 МГц, а в OC BIOS - с частотой 1680 МГц.

Память осталась нетронутой - 14 Гбит / с (448 ГБ / с). Основанный на 8-нм кремнии GA104, RTX 3060 Ti оснащен 4864 ядрами CUDA, 38 ядрами RT, 152 ядрами Tensor, 152 TMU и 80 ROP. Он оснащен 256-битным интерфейсом памяти GDDR6 с 8 ГБ памяти. Как следует из названия модели этой карты, Colorful использует версию RTX 3060 Ti с LHR (облегченная хешрейт).

Комментарии и отзывы Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Mini OC LHR-V
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