Colorful выпустила видеокарту, которую можно кастомизировать

Компания Colorful выпустила две модели видеокарт из серии iGame Customization: RTX 3070 Ti и RTX 3070. Обе карты были разогнаны на заводе до 1800 МГц (+ 1,7%) и 1785 МГц (+ 3,5%) соответственно, что, конечно, немного, но геймеры со всего мира всё равно заинтересовались данной моделью. И здесь дело не в производительности, а в уникальной конструкции охлаждения с двумя вентиляторами, расположенными на противоположных сторонах корпуса видеокарты. Кроме того, данную модель видеокарты можно модифицировать на свой вкус, но, конечно, речь про декоративный элемент. Дело в том, что Colorful поставляет карту с тремя магнитными крышками для задней панели видеокарты. Пользователи могут поменять их местами в любое время, тем самым обновляя дизайн своего устройства.

Да, трёх вариантов достаточно мало, чтобы вы удивились изменениям, но это лишь начало — в интернете уже есть множество энтузиастов, которые готовы изготовить свои собственные варианты сменных панелей. В теории, в этом нет ничего сложного — нужно лишь скопировать разметку магнитов, вырезать аналогичный размер панели и всё, можно экспериментировать с любыми типами материалов и форматов. Например, можно вполне изготовить какую-то декоративную панель из дерева, металла, нанести какой-то другой рисунок, напечатать объёмную фигуру на 3D-принтере и не только. Вариантов реализации очень много и вы точно сможете придумать что-то, что вам подойдёт. Осталось только дождаться официального релиза.
Комментарии и отзывы Colorful GeForce RTX 3070 Customization
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