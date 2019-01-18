Companion аварийный комплект для выживания

RINO Ready создала новый персональный аварийный комплект для выживания под названием Companion. Компактный набор для выживания, предназначенный для поддержания жизнедеятельности двух человек в течение первых 72 часов любой чрезвычайной ситуации.

Companion является водонепроницаемым и огнестойким рюкзаком с базой быстрого доступа на липучках, которая предоставляет беспрепятственный доступ к любому подразделу. Комплект включает в себя защитные очки, маски для лица, одеяла, плащи от дождя, палатку, еду, воду, оборудование для запуска огня, нож и многое другое. Companion станет доступным в июне этого года.