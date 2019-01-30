Cooler Master MK730 в формате TKL

В последнее время мы наблюдаем какой-то бум развития механических клавиатур — буквально каждый второй производитель показывает свои варианты периферии с подсветкой и переключателями. Конечно, на фоне такого развития компаниям тяжелее привлекать к себе внимание и они начинают придумывать какие-то новые фишки. Например, вот в свет вышла новинка Cooler Master MK730, которая выделяется на фоне конкурентов форматом TKL. То есть, у нее нет бокового блока с клавишами, которые просто убрали, ведь геймеру они не нужны. Устройство смотрится максимально привлекательно и вы сможете быстро привыкнуть к новому формату игровой клавиатуры. Думаю, в будущем таких моделей будет намного больше, особенно если речь идет об игровых вариантах.