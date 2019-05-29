Cooler Master MM831 с беспроводной зарядкой

На рынке игровой периферии уже достаточно долго не происходит ничего нового, так как компании уже все испробовали. Да, иногда новые датчики появляются для мышей, иногда переключатели для клавиатур создают, но в целом ничего нового. Именно по этой причине мышка Cooler Master MM831, которая вот только-только появилась на свет, так понравилась геймерам со всего мира. Мышка умеет заряжаться во время игры от специального покрытия, а значит вы можете спокойно играть без проводов в течение длительного времени и получать при этом массу положительных эмоций. Вообще мышка с беспроводной зарядкой это очень круто, ведь можно вовсе забыть о проводах и даже не думать о подзарядке через розетку. Именно благодаря этому MM831 так хороша.