Cooler Master показала новую игровую гарнитуру

2018-11-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Cooler Master; [67]
Компания Cooler Master официально представила игровую гарнитуру MH751 и MH752. Наушники проводные, есть встроенный выдвижной микрофон на гибкой штанге, плюс удобный легкий корпус без лишних декоративных элементов. В таких наушниках можно будет длительное время играть и не ощущать дискомфорта в ушах или голове, что для заядлых геймеров является важным моментом. Информации о стоимости у нас пока что нет, но раньше производитель всегда радовал нас демократичными ценами. Да и ничего лишнего здесь нет, только необходимые параметры и элементы. У старшей модели с индексом MH752 есть 7.1-канальное звучание, позволяющее глубже погрузиться в виртуальный мир и получать больше информации. В шутерах это позволяет слышать противников даже в тех ситуациях, когда вы их даже не видите.


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