Cooler Master показали игровые гарнитуры MH751 и MH752 на Computex

Cooler Master представляет новые игровые гарнитуры MH751 и MH752, впервые дебютировавшие на PAX East 2018. Обе гарнитуры оснащены амбюшурами из кожзама и оголовьем, наполненным пеной высокой плотности для комфортного использования. Их также отличает легкая конструкция, высококачественный всенаправленный микрофон на штанге, который обеспечивает кристально чистую передачу голоса. Тех, кто путешествует с наушниками, обрадует возможность их компактно складывать, а также прочный плетеный кабель, совместимость с разными платформами и консолями, ПК и мобильными устройствами. Гарнитура MH752 также оснащена USB-портом для соединения с ПК, а виртуальный 7.1-канальный объемный звук регулируется с линейного блока управления, позволяющего легко настраивать громкость звучания, отключать микрофон и объемный звук. Наконец, Cooler Master отдельно выделяет внутриканальную гарнитуру MH710 в алюминиевом корпусе и с технологией FocusFX. Функция FocusFX легко управляется с помощью кнопки на каждом наушнике, позволяя выбирать между более сильными басами, для большего погружения, или сбалансированным звучанием для превосходной четкости звука.