Cooler Master представила игровую мышь MM720

Cooler Master представила легкую игровую мышь MM720. Новинка отличается эргономичным дизайном в маленьком размере. На рынке будет доступно четыре модели: черный глянцевый, черный матовый, белый глянцевый и белый матовый.

Мышь оснащена прочным легким кабелем в оплетке. Вес мыши составляет 49 граммов. Cooler Master MM720 имеет оптический датчик, который обеспечивает 16000 DPI. Для лучшего скольжения были использованы ножки из политетрафторэтилена. Материал корпуса мыши отталкивает воду и пыль. Мышь оснащена двузонной RGB-подсветкой.

Скорость отслеживания мыши составляет 400 дюймов в секунду, а скорость опроса 1000 Гц. В мыши MM720 используется 32-битный процессор ARM Cortex M0 +.

Мышь Cooler Master MM720 будет поставляться по цене 49.99 долларов.
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