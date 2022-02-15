Cooler Master представляет серию блоков питания V SFX-L и V1300 Platinum с разъемом нового поколения PCIe 5.0

Представлены блоки питания Next-Gen V SFX-L и V1300 Platinum от Cooler Master: разъемы PCIe 5.0 нового поколения мощностью до 1300 Вт. Флагманским блоком питания V-серии является блок питания V1300 Platinum, который отличается совершенно новым дизайном, посвященным 30-летию, и имеет рейтинг эффективности 80 Plus Platinum при полной нагрузке 1300 Вт.

Блок питания имеет японские 100% конденсаторы и высокую рабочую температуру до 50С. Но это еще не все, блок питания поставляется с аппаратным переключателем с одной или несколькими шинами и улучшенной проводимостью кабеля PCIe, что позволяет использовать кабели PCI-e до 16AWG, которые толще стандартных кабелей 18AWG и предлагают до 10A против 7A. Блок питания имеет полностью модульную конструкцию и имеет 10-летнюю гарантию.

В дополнение к V1300, Cooler Master также представила свои новые блоки питания серии V SFX-L Platinum, дизайн которых ориентирован на рынок малого форм-фактора. Новая модульная конструкция обеспечивает эффективность 80 Plus Platinum и поставляется в вариантах 1100 Вт/1300 Вт. Обе модели оснащены 120-мм вентилятором, а также разъемом PCIe 5.0 следующего поколения.

V SFX-L Platinum обеспечивает высокое качество, которое вы привыкли ожидать от серии V в форм-факторе SFX-L. Наслаждайтесь теми же великолепными функциями с эффективностью 80 Plus Platinum, полностью модульной разводкой кабелей, 120-мм вентилятором, высокопроизводительными кабелями PCIe 16AWG и 10-летней гарантией. С V SFX-L Platinum серия V теперь подходит для корпусов от mini-ITX до систем E-ATX. И с прилагаемым кронштейном это устройство совместимо со всеми из них.