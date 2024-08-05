Cooler Master раскрыла существование видеокарты RTX 5090

И поскольку информация о блоке питания размещена на официальной странице Cooler Master на платформе Amazon, её сложно назвать фальшивкой, так как производитель блока питания не может выставлять фейковую информацию о продукте на официальной странице. Ведь если вы, например, купите этот блок питания, а потом окажется, что он для RTX 5090 не подходит, то компанию вполне могут засудить за введение в заблуждение посредством рекламы, что довольно неприятно и дорого. Соответственно, можно смело утверждать, что новый блок питания X Silent Edge Platinum 850 Вт будет совместим с видеокартами серии GeForce RTX 50 от NVIDIA и будет поддерживать работу с флагманской моделью. Это позволяет предположить, что у новой видеокарты требование будет как минимум не выше 850 Вт.