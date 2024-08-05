Cooler Master раскрыла существование видеокарты RTX 5090

Сегодня компания Cooler Master посредством своего нового блока питания X Silent Edge официально подтвердила, что компания NVIDIA в обозримом будущем представит новую флагманскую видеокарту RTX 5090. Дело в том, что сегодня описание данного блока питания появилось на платформе Amazon — речь идёт о модели Cooler Master X Silent Edge Platinum 850 Вт, которая является флагманским решением и подходит для сборки абсолютно бесшумного игрового или рабочего компьютера. Интересно, что в описании данного блока питания упоминается поддержка нового флагманского графического процессора NVIDIA GeForce RTX 5090, тогда как сам производитель видеокарт ничего подобного пока что не анонсировал и информации о видеокарте данного уровня в сети просто нет.

И поскольку информация о блоке питания размещена на официальной странице Cooler Master на платформе Amazon, её сложно назвать фальшивкой, так как производитель блока питания не может выставлять фейковую информацию о продукте на официальной странице. Ведь если вы, например, купите этот блок питания, а потом окажется, что он для RTX 5090 не подходит, то компанию вполне могут засудить за введение в заблуждение посредством рекламы, что довольно неприятно и дорого. Соответственно, можно смело утверждать, что новый блок питания X Silent Edge Platinum 850 Вт будет совместим с видеокартами серии GeForce RTX 50 от NVIDIA и будет поддерживать работу с флагманской моделью. Это позволяет предположить, что у новой видеокарты требование будет как минимум не выше 850 Вт.
Enermax представила блок питания на 2400 Вт…
В последнее время процессоры нового поколения, да и видокарты тоже, потребляют просто безумные объёмы эне…
Блок питания с PCIe 5.0 и 80 Plus Bronse. Обзор и тесты Ther…
Сегодня проведем изучение и тестирование блока питания Thermaltake Smart BM3 850W с частично модульным ка…
Доступный блок питания 80 Plus Bronze. Обзор и тесты AZZA PS…
Сегодня рассмотрим доступный блок питания AZZA PSAZ-750W с сертификатом 80 Plus Bronze с немодульным кабе…
Обзор и тесты Formula AP-550MM и Formula AP-650MM…
Сегодня детально протестируем линейку блоков питания от Formula, которая включает модели с мощностью от 4…
Портативный аккумулятор Ugreen 300W 48000mAh оценен в $200 …
Компания Ugreen пополнила ассортимент портативных аккумуляторов моделью с длинным, но очень говорящим наз…
Представлен пауэрбанк OnePlus SUPERVOOC 100W Power Bank …
Компания OnePlus пополнила ассортимент портативных аккумуляторов моделью OnePlus SUPERVOOC 100W Power Ban…
Модульный блок питания с PCI 5.0 и 80 Plus Gold. Обзор AZZA …
Изучаемый сегодня блок питания AZZA PSAZ-850G создавался с расчетом эксплуатации с последним поколением в…
Представлен пауэрбанк UGREEN Energy Pro 200W…
Компания UGREEN пополнила ассортимент внешних аккумуляторов моделью Energy Pro 200W, которая оценена на д…
Доступный блок питания 80 Plus Bronze. Обзор и тесты AZZA PSAZ-750WДоступный блок питания 80 Plus Bronze. Обзор и тесты AZZA PSAZ-750W
Модульный блок питания с PCI 5.0 и 80 Plus Gold. Обзор AZZA PSAZ-850GМодульный блок питания с PCI 5.0 и 80 Plus Gold. Обзор AZZA PSAZ-850G
Модульный блок питания 80 Plus Gold с 12VHPWR. Обзор AeroCool Integrator Gold 1000WМодульный блок питания 80 Plus Gold с 12VHPWR. Обзор AeroCool Integrator Gold 1000W
Блок питания для топовых игровых сборок с 10-летней гарантией. Обзор ASUS TUF Gaming 1000WБлок питания для топовых игровых сборок с 10-летней гарантией. Обзор ASUS TUF Gaming 1000W
Платиновый блок питания ATX 3 и PCIe 5. Обзор 1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WHПлатиновый блок питания ATX 3 и PCIe 5. Обзор 1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor