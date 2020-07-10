Cooler Master выпустил целую коллекцию игровых кресел

Cooler Master долгое время известен в основном производством компьютерных компонентов и периферии. И теперь компания решила пойти дальше и начать производство игровых кресел и аксессуаров, выпустив целую линейку.

Базовая модель Caliber R1 изготовлена из дышащего полиуретана, который должен обеспечить достаточную вентиляцию в течение многих часов игровых сессий. Кресло оснащено регулируемыми подлокотниками и спинкой, а также подушками, поддерживающими область головы и поясницы.

В изготовлении Caliber R2 были использованы более дорогие материалы и улучшена эргономика. Сиденье было увеличено, а основание было заменено металлическим.

Более премиальное Caliber X1 получило больше вариантов для настройки, подлокотники можно регулировать различными способами, а также поворачивать и перемещать. Оно более комфортное, а количество перфорированных вставок было увеличено, чтобы обеспечить еще лучшую вентиляцию.

Четвертый стул, Cooler Master Ergo L, скорее офисный стул, чем игровой стул. В отличие от других стульев. Ergo L имеет алюминиевую раму с сеткой. Подлокотники и подголовник регулируются в трех плоскостях, а также можно изменить длину сиденья.

Также Cooler Master выпустил специальный коврик FM510, который предназначен для защиты напольного покрытия от колесиков кресла и комфорта ног геймера.