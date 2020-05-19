Cooler Master выпустила MasterFan MF120 Halo White Edition

Компания Cooler Master официально представила свои новые вентиляторы линейки MasterFan MF120 Halo White Edition, которые обойдутся потенциальному покупателю в двадцать долларов, но за эти деньги вы получите действительно крутой продукт. Вентиляторы обладают продвинутыми подшипниками и современными лопастями, благодаря чему можно с уверенностью говорить о том, что никаких особых проблем с охлаждением системы не будет. Конечно, это вентиляторы явно не для бюджетного компьютера, так как три таких вентилятора обойдутся примерно в стоимость доступной башни для процессора. Однако для среднего класса компьютеров или для геймерских сборок MasterFan MF120 Halo White Edition подойдет просто идеально, без сомнения.