Cooler Master выпустила переходной кабель Outs PCI-Express 4.0 x16 300 мм

Компания Cooler Master выпустила свой вертикальный кабель PCI-Express 4.0 x16 (модель: MCA-U000C-KPCI40-300). Для использования с корпусами с вертикальными слотами расширения, позволяющими продемонстрировать красоту своих видеокарт. Длина переходного кабеля Cooler Master составляет 300 мм. Его дизайн характеризуется тем, что одна из четырех жил электропроводки имеет внешнюю изоляцию в любимом для компании фиолетовом оттенке. Кабель поддерживает PCI-Express 4.0 x16 и все предыдущие поколения или более узкие конфигурации линий PCIe. В стояке используются луженые медные провода 30AWG и 96 сигнальных проводов заземления для подавления электромагнитных помех и позолоченные контактные точки PCIe. Компания не раскрыла цены, но поступление в продажу ожидается 3 марта 2022 года.

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