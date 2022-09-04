Cooler Master выпустила сверхлегкие игровые мыши MM310 и MM311

Компания Cooler Master выпустила две новые игровые мыши MM310 и MM311.

Новинки представляют собой сверхлегкие модели. MM310 и MM310 выпускаются в двух версиях: черной и бело-серой. Мышки сертифицированы NVIDIA Reflex — это революционный набор технологий, которые оптимизируют задержку системы, чтобы обеспечить максимальное конкурентное преимущество в играх. В свою очередь, мыши с NVIDIA Reflex в сочетании с дисплеями NVIDIA G-SYNC обеспечивают минимальную задержку.

Производителю удалось снизить вес мышек до 50 г (MM310) и менее 55 г (MM311 без батареи — 77 г с батареей). Модель Cooler Master MM310 предлагает только проводное подключение, а MM311 - беспроводное подключение на частоте 2,4 ГГц с частотой опроса 1000 Гц. Мыши оснащены оптическим датчиком PixArt и RGB-подсветкой.

Игровые мыши MM310 и MM311 поступят в продажу в сентябре по цене 29 и 39 долларов соответственно.