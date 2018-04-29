Coolpad Cool 2 получил защиту от брызг

2018-04-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Coolpad Cool 2; [182]
Компания Coolpad пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Coolpad Cool 2, которая может похвастаться 5,7-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1440:720 пикселей. Новинку также оснастили процессором MediaTek MT6750, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ, энергозависимой памяти, двойной 13 Мп и 0,3 Мп основной камерой, 8 Мп камерой для селфи, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором на 3200 мАч, разъемами Micro-USB и 3,5 мм, а также предустановленной операционной системой Android 7.0 Nougat. Судя по официальным изображениям, аппарат получил защиту от брызг. Цена устройства пока не сообщается, но производитель уже успел заверить фанатов, что она будет небольшой.


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