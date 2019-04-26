Corsair Glaive RGB Pro стоит слишком дорого

Официально представлена новая игровая мышка Corsair Glaive RGB Pro, которая является неким примером работы пиарщиков. Сама мышка стоит 70 долларов и это весьма немало даже по меркам современного рынка — за 70-80 долларов вы легко можете купить абсолютно любую мышку любого бренда. Здесь же вы платите за какой-то очень крутой сенсор с разрешением 18000 DPI, который вы не будете использовать даже на половину его заявленных возможностей, за две дополнительные сменные панели, которые будут лежать в коробке, и за бренд, конечно же. Это, пожалуй, самый странный релиз за последнее время, ведь мышка вроде интересная и стильно выглядит, но на фоне других конкурентов она не выглядит как продукт за 70 долларов. И в этом проблема новинки.