Corsair IronClaw RGB Wireless работает без шнура

Буквально несколько минут назад мы выпустили новость о мышке от компании Corsair, которая нас сильно разочаровала своими параметрами и стоимостью. Однако, на этом все не заканчивается, ведь производитесь показал еще и мышку Corsair IronClaw RGB Wireless. Она стоит уже 80 долларов, тогда как ближайший релиз этой же компании стоит 70 долларов. Зато это уже беспроводная мышка, которая выглядит более современно и позволяет вам не переживать о том, что провода будут мешать во время игры или что-то в таком духе. Остается лишь надеяться на то, что данное устройство не сильно вырастет в цене после того, как попадет к нам в страну и ценник будет переведен в рубли. За 80 долларов это вполне нормальный флагман, который даже стоит своих денег.