Corsair K63 Wireless стоит 160 долларов

Представлена очень интересная и здоровенная клавиатура Corsair K63 Wireless, которая, в принципе, является не только клавиатурой, а еще и подносом или чем-то в таком духе. Вы можете поставить эту конструкцию себе на ноги, там есть место для мышки, есть подставка под кисти и можно спокойно играть удаленно от компьютера с полным комфортом - клавиатура беспроводная. Длительность работы от одного заряда с вклеенной подсветкой составляет 15 часов, если подсветку выключить, то длительность работы возрастает до 75 часов. Это идеальный вариант для тех, у кого есть здоровенный телевизор и большая комната - вы подключаете компьютер к ТВ, подключаете клавиатуру и играете с дивана на большой диагонали. Это действительно крутые ощущения, вот только стоимость комплекта составляет 160 долларов и многим это будет слишком.