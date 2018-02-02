Corsair K68 RGB не боится влаги

Только недавно обсуждали тему того, что мембранные клавиатуры для игр может и не так хорошо пригодны, но у них есть защита от влаги и если вы проливаете стакан воды, то можно не переживать и спокойно высушить клавиатуру - она будет работать. Теперь тоже самое можно сказать про механическую клавиатуру Corsair K68 RGB, которая тоже не боится влаги и вполне спокойно может удовлетворить ваши потребности на игровую периферию. Здесь вам и достаточно привлекательный дизайн, и подсветка клавиш, и приятная под пальцами механика. Собственно, требовать от продукта еще чего-то я не могу, так как это одно из лучших решений на рынке и придираться просто не хочется. Да компания уже показала, что она умеет делать самые крутые девайсы на планете. Стоимость составляет 120 долларов, за свои деньги вариант отличный.