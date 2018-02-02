Corsair K68 RGB не боится влаги

2018-02-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - Corsair K68 RGB; [105]
Только недавно обсуждали тему того, что мембранные клавиатуры для игр может и не так хорошо пригодны, но у них есть защита от влаги и если вы проливаете стакан воды, то можно не переживать и спокойно высушить клавиатуру - она будет работать. Теперь тоже самое можно сказать про механическую клавиатуру Corsair K68 RGB, которая тоже не боится влаги и вполне спокойно может удовлетворить ваши потребности на игровую периферию. Здесь вам и достаточно привлекательный дизайн, и подсветка клавиш, и приятная под пальцами механика. Собственно, требовать от продукта еще чего-то я не могу, так как это одно из лучших решений на рынке и придираться просто не хочется. Да компания уже показала, что она умеет делать самые крутые девайсы на планете. Стоимость составляет 120 долларов, за свои деньги вариант отличный.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Drevo Tyrfing v2. Механическая клавиатура с AliexpressОбзор Drevo Tyrfing v2. Механическая клавиатура с Aliexpress
Обзор BQ BQ-6000L Aurora. Смартфон с 4 камерами и экраном 18:9Обзор BQ BQ-6000L Aurora. Смартфон с 4 камерами и экраном 18:9
Обзор Polaris EVO 0446DS. Мультиварка с функцией взвешиванияОбзор Polaris EVO 0446DS. Мультиварка с функцией взвешивания
Обзор ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7. Лучшая материнская плата топ-сегментаОбзор ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7. Лучшая материнская плата топ-сегмента
Обзор Thermaltake Floe Riing RGB 240 TT Premium Edition. Лучшая СВО в корпуса сезона 2017-2018Обзор Thermaltake Floe Riing RGB 240 TT Premium Edition. Лучшая СВО в корпуса сезона 2017-2018
Предварительный обзор BLU Pure View. За ...
Предварительный обзор BLU Pure View. За Разработчики современных мобильных телефонов создают достаточно интересные продукты, однако не всегда эти...
Обзор Knife Hit. Игра для резких...
Обзор Knife Hit. Игра для резкихСкажу честно - большинство игровых продуктов на рынке меня не интересуют по той причине, что надоедают бу...
Предварительный обзор DJI Mavic Air. Оче...
Предварительный обзор DJI Mavic Air. ОчеКомпания DJI в последнее время показывает массу интересных продуктов, которые реально могут привлечь ауди...
Обзор Faraway: Puzzle Escape. Очень инте...
Обзор Faraway: Puzzle Escape. Очень интеВ большинстве ситуаций, мобильные игры в жанре головоломок создают люди, которые не особо понимают в этом...
Предварительный обзор Blu R2 Plus. Интер...
Предварительный обзор Blu R2 Plus. ИнтерНесмотря на то, что рынок современных мобильных телефонов давно уже перенасытился самыми разными варианта...
Обзор Angry Birds Evolution. Нще одна по...
Обзор Angry Birds Evolution. Нще одна поРынок современных мобильных игр сильно изменился и сейчас сказать, какой именно продукт будет в тренде - ...
Предварительный обзор LG 27UK650-W. Самы...
Предварительный обзор LG 27UK650-W. СамыНи для кого не секрет, что современные мониторы с 4К разрешением являются достаточно дорогими и далеко не...
Обзор Voxel. 3D-раскраска...
Обзор Voxel. 3D-раскраскаКазуальные игры в последнее время стали достаточно популярными и на то есть свои причины - пользователи м...
Предварительный обзор 3Cott Paladin IV. ...
Предварительный обзор 3Cott Paladin IV. Современные компьютерные корпуса стали предметом роскоши - только посмотрите на новинки именитых брендов ...
Обзор Wish. Аналог Aliexpress...
Обзор Wish. Аналог AliexpressВ последнее время конкурентов у Aliexpress стало достаточно много - есть масса китайских магазинов, котор...
Предварительный обзор ASUS ROG Swift PG6...
Предварительный обзор ASUS ROG Swift PG6Ни для кого не секрет, что играть на большей диагонали дисплея всегда удобнее - если вы играли на смартфо...
Предварительный обзор Meizu M6s. Что-то ...
Предварительный обзор Meizu M6s. Что-то Компанию Meizu многие считают фаворитом 2018 года из числа китайских компаний - Huawei уже заняла свою по...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor