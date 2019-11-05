Corsair ST50 стоит 35 долларов

Какое-то время назад мы обсуждали то, что компания Corsair делает довольно дорогие устройства, которые выглядят круто и позволяют вам получать отдельное наслаждение лишь от их обладания, а не только от использования. Теперь компания представила модель Corsair ST50, которая является подставкой под наушники. Это крайне удобная вещь в быту геймера, ведь если у вас есть дорогая гарнитура и вы не хотите ее бросать на стол или на полку шкафа, то стоит подумать о том, чтобы взять такую вот подставку. Кстати, стоимость ее составляет всего 35 долларов, то есть это вполне доступно по современным меркам. И если вы большой фанат компании, то стоит обязательно присмотреться к данной новинке — она стоит недорого, а выглядит очень даже круто.