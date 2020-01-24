Corsair Scimitar RGB Elite с гибкой настройкой клавиш

В большинстве современных видеоигр, нацеленных на мультиплеер, есть очень много действий. Геймеру нужно активировать предметы, умения, использовать какие-то функции, на что иногда банально не хватает клавиатуры. Или же хватает, но не всегда пользоваться клавишами удобно, так как за ними нужно тянуться. Чтобы у вас не было таких проблем, была представлена мышка Corsair Scimitar RGB Elite, которая позволит запрограммировать сразу семнадцать дополнительных клавиш. Двенадцать из них расположены на боковой панели и они созданы для того, чтобы вы могли назначить туда клавиши управления в игре. Конечно, привыкнуть придется к такому количеству кнопок, да и иногда вы будете в них путаться. но в целом это очень крутое решение.