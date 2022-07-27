Corsair Vengeance RGB DDR5 доступны с частотой 6400 МГц

Компания Corsair представила на рынке модули памяти Vengeance RGB DDR5.

Модули Vengeance RGB DDR5 доступны в комплектах по 32 ГБ (2 x 16 ГБ) с тактовой частотой 6400 МГц. Также компания планирует выпустить комплекты по 64 ГБ (2 x 32 ГБ) с частотой до 6600 МГц. Vengeance RGB DDR5 оснащены RGB-подсветкой, настроить которую можно с помощью фирменного программного обеспечения Corsair iCUE и синхронизировать освещение с другими устройствами, совместимыми с iCUE. Охлаждение модулей обеспечивается алюминиевым радиатором. Память поддерживает технологию автоматического разгона Intel XMP 3.0. На память распространяется пожизненная гарантия. Стоимость комплектов памяти производитель не раскрывает.