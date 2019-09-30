Corsair Virtuoso RGB Wireless за 180 долларов

Официально представлена игровая гарнитура Corsair Virtuoso RGB Wireless, которую многие ждали. Дело в том, что это беспроводная игровая гарнитура, а значит вы можете играть в любимые проекты и не переживать о том, что вас ограничивает гарнитура по каким-то параметрам. С другой стороны, если вы не хотите переживать об уровне заряда батареи, то можно смело подключить гарнитуру к компьютеру по USB или при помощи уже устаревшего 3,5-мм выхода. Получается универсальное устройство, которое стоит своих денег в том случае, если вам нужен премиальный продукт. Вопрос только в том, будете ли вы отдавать 180 долларов за игровую гарнитуру от известного бренда или все же отдадите предпочтение более доступному варианту, но без подсветки и известного логотипа.