Corsair начинает партнерство с командой BIG

Corsair объявила о своем спонсорстве с командой BIG, организации базируется в Берлине, Германия. BIG имеет команду по Counter-Strike которая была зарегистрирована в январе 2017 года.С тех пор она зарекомендовала себя как одна из лучших команд CS: GO в мире, достигая нескольких лучших мест в последних крупных турнирах. BIG появилась уже в топ-8 лучших команд в PGL Major Krakow, и это было до занятия лучших мест в DreamHack Denver и World Sports Convention в конце 2017 года. CORSAIR будет оснащать BIG игровыми клавиатурами, мышами и ковриками для мыши.