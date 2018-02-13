Corsair показала беспроводную K63

Мы только говорили о том, что беспроводные механические клавиатуры пока что являются фантастикой и что пользователям приходится тратить много времени на то, чтобы побороть кабели. Однако, компания Corsair показала беспроводную версию K63, которая отлично выглядит и работает без кабелей. Это крутая возможность устроить свой рабочий стол максимально красиво и комфортно, без лишней возни с проводами под столом и на нем. Правда, стоимость клавиатуры составляет 109 долларов и это весьма дорого даже для столь крутого решения. Многие пользователи не могут позволит себе такую дорогую клавиатуру, но нужно понимать, что это большой прорыв в индустрии и вскоре все компании будут создавать такого рода продукты. Просто Corsair стали первыми в этом направлении и теперь у производителя есть небольшое преимущество.