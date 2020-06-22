Компания Corsair представила RGB подставку для наушников iCUE LT100. Подставка iCUE LT100 позволяет создать уникальное освещение на вашем рабочем столе. Устройство совместимо с программным обеспечением Corsair iCUE и позволяет настроить RGB-подсветку на всех iCUE-совместимых устройствах CORSAIR в вашей системе и на всех внешних устройствах iCUE Smart Lighting.

Подставка высотой 422 мм оснащена 46-ю светодиодами ARGB. В комплекте к подставкой есть кабель длиной 1,5 метра. В приложении доступно 11 профилей. Стоимость подставки Corsair iCUE LT100 не объявлена.