Подставка высотой 422 мм оснащена 46-ю светодиодами ARGB. В комплекте к подставкой есть кабель длиной 1,5 метра. В приложении доступно 11 профилей. Стоимость подставки Corsair iCUE LT100 не объявлена.
Компания Corsair представила RGB подставку для наушников iCUE LT100. Подставка iCUE LT100 позволяет создать уникальное освещение на вашем рабочем столе. Устройство совместимо с программным обеспечением Corsair iCUE и позволяет настроить RGB-подсветку на всех iCUE-совместимых устройствах CORSAIR в вашей системе и на всех внешних устройствах iCUE Smart Lighting.