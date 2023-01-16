Corsair представила необычный блок питания

В прошлом году компания ASUS официально представила материнские платы в новом форм-факторе DIY APE, которые выделяются на фоне конкурентов наличием портов для подключения питания на задней панели платы. Это достаточно странно, но на самом деле решение более чем разумное, потому что так производитель позволяет пользователю скрыть все кабели за задней крышкой, где их не будет видно. В этом году сразу две крупных компании выпустили свои материнские платы в формате DIY APE, а теперь Corsair выпустила блок питания, который создан специально для материнских плат нового формата. Главное отличие этого блока питания в том, что пользователь получает возможность подключать кабели с боковой панели новинки, а не сзади, как это принято у всех моделей на рынке.

Преимущество в этом плане абсолютно очевидное — расположение кабелей сбоку позволяет не прокладывать кабели через боковую панель корпуса, а значит, их просто не будет видно через прозрачное стекло на правой панели компьютера. Кабели закрыты за каркасом и напрямую подключаются к материнской плате, что смотрится очень привлекательно в конечном итоге. Да, никакого практического применения у этой конструкции нет и быть не может — пользователь просто прокладывает кабели немного более привлекательно, нежели в стандартном варианте. Но для тех пользователей, которые хотят получить максимально стильный игровой компьютер, это очень важный момент — такие блоки питания в ближайшем будущем будут пользоваться спросом.
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