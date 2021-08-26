Corsair представила новые модули памяти Vengeance RGB RT

Corsair представила новые модули памяти Vengeance RGB RT.

Это модули памяти с обновленными радиаторами и RGB-подсветкой. Представлены они в двух вариантах, черный и черно-белый.

Модули памяти Vengeance RGB RT оснащены анодированным алюминиевым радиатором для охлаждения микросхем даже при разгоне.

Предлагаемая скорость: 3200 МГц (CL16) и 3600 МГц (CL18). Corsair Vengeance RGB RT будут доступны комплектами до 256 Гб. Рабочее напряжение составляет 1,35 В. Профиль XMP 2.0 обеспечит автоматический разгон в один клик. Модули памяти протестированы для совместимости на чипсетах Intel и AMD.

Модули памяти Corsair Vengeance RGB RT поступят в продажу в ближайшее время.