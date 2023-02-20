Corsair представила новую память DDR5

Вчера компания Corsair официально представила миру свои новейшие комплекты планок оперативной памяти, которые оказались достаточно привлекательными во всех отношениях. Дело в том, что Corsair представила две планки — на 24 ГБ и на 48 ГБ, так что потенциальный покупатель в конечном итоге получает огромный объём оперативной памяти DDR5. Данная память, естественно, работает крайне быстро, позволяет передавать информацию на запредельных скоростях и повышает производительность в играх, что тоже немаловажно. Более того, пользователь получает возможность купить не только комплект из одной планки на 24 или 48 ГБ, но и комплект, состоящий из двух планок по 48 ГБ — в результате получается 96 ГБ оперативной памяти DDR5, чего хватит лет на десять вперёд.

Действительно, стоит отметить, что по состоянию на текущий момент на рынке нет видеоигр или программ, которые бы требовали такого объёма оперативной памяти. В редких случаях пользователь может при работе с программами по монтажу видео или 3D-моделированию задействовать столько оперативной памяти, но это весьма специфический сценарий, который встречается редко. Всем остальным такого объёма памяти хватит с запасом на многие годы, так что если вы давно хотели собрать себе игрового монстра и у вас бюджет, позволяющий покупать действительно всё самое дорогое и качественное, то стоит обратить внимание на новые комплекты памяти Corsair. Эта память действительно сейчас является лучшей на рынке.
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