Corsair представила оперативную память Dominator Titanium с кастомным радиатором

Corsair официально представила свои новые модули оперативной памяти Dominator Titanium, которые позволяют кастомизировать их внешний вид с помощью 3D-печати. Эти модули обещают привнести в мир компьютерных сборок еще больше индивидуальности и необычного дизайна, но, конечно, вещь крайне специфическая и массовой такая память точно не станет. Западные журналисты посетили стенд Corsair на выставке Computex 2023 и смогли собственнолично оценить возможности настройки Dominator Titanium — они были впечатлены уровнем кастомизации, которую предлагают инженеры компании. Дело в том, что верхняя панель радиатора может быть снята и заменена на собственное или приобретённое у Corsair (да, компания выпускает память с радиатором и отдельно варианты кастомизации этого радиатора) 3D-напечатанное изделие.

Также 11 многоцветных ARGB-светодиодов будут просвечивать сквозь кастомную верхнюю панель, если она не полностью непрозрачная, и управление подсветкой осуществляется через программное обеспечение iCUE от Corsair. Кроме того, стоит понимать, что модули оперативной памяти Dominator Titanium доступны в ёмкости до 192 ГБ (4 x 48 ГБ) и имеют CAS-задержки на уровне 30 в некоторых моделях, тогда как скорость работы может составлять 8,000 MT/сек (не путать с МБ/сек). Corsair планирует продажу 500 эксклюзивных комплектов Dominator Titanium первой серии, так что это будет весьма эксклюзивное предложение, но в конечном итоге такое решение будет стандартом рынка.
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