Corsair приобретает Elgato Gaming

Немецкий производитель плат захвата был куплен фирмой Corsair которая занимается производством игровой периферии и комплектующих, теперь Munich Elgato Gaming часть Corsair.

Corsair, сегодня рада сообщить, что она достигла соглашения о приобретении Мюнхенского Elgato Gaming. Elgato Eve, будет продолжать развиваться как самостоятельное отдельное подразделение под названием Eve Systems. Drake Star Partners, глобальная инвестиционная банковская компания, обслуживающая технологии, средства массовой информации и связи, выступала в качестве эксклюзивного финансового консультанта Elgato Systems по этой сделке, а Bird & Bird выступала в качестве юрисконсульта.