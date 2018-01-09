Corsair выпускает K63 Wireless Gaming Lapboard

Макет K63 Wireless «tenkeyless» идеально подходит для чистого и минималистического рабочего стола и сочетается с K63 Wireless Gaming Lapboard, чтобы создать самое современное решение для беспроводной гостиной. Легкая подушка с объемной и пенной памятью удобно и надежно удерживает клавиатуру K63 Wireless на месте, а полноразмерный сменный коврик для мыши обеспечивает достаточное пространственное и точное отслеживание. Независимо от того, работает ли он на беспроволочном рабочем столе, на диване или в дороге, K63 Wireless сочетает бескомпромиссную беспроводную связь с механическими характеристиками.