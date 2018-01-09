Corsair выпускает беспроводную мышь DARK CORE RGB

Новая беспроводная игровая мышь CORSAIR DARK CORE RGB предлагает такое же гибкое трехрежимное соединение, как и K63 Wireless, что обеспечивает точность оптического датчика 16 000 DPI на вашем ПК с помощью сверхбыстрого 1 мс 2,4 ГГц, с низким уровнем задержки Bluetooth® или проводного USB-соединения. Очерченная форма, которая в высшей степени удобна. Яркое трехзонное RGB-освещение, полностью настраиваемое в CUE, позволяет игрокам создавать свой собственный стиль с почти неограниченными возможностями освещения, шаблонами и эффектами от простых цветов до полной синхронизации с другими периферийными устройствами CORSAIR RGB. DARK CORE RGB гарантирует, что вам редко придется доставать зарядный кабель, до 24 часов автономной работы.