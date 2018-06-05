Corsair выпускает корпус Crystal Series 280X RGB

Corsair объявила о выпуске новых корпусов Crystal Series 280X RGB и Crystal Series 280X MATX.С закаленными стеклянными панелями спереди, сбоку и сверху Crystal 280X RGB обеспечивает потрясающий вид ваших комплектующих. Crystal 280X RGB, оснащенный двумя RL-вентиляторами LL120, оснащен четырьмя RGB светодиодами, также оснащен цифровым RGB-контроллером CORSAIR Lighting Node PRO, сочетающимся с мощным программным обеспечением iCUE. Благодаря 32 индивидуально контролируемым светодиодам для подсветки вашей системы и обильному потоку воздуха для охлаждения лучших систем, Crystal 280X RGB является может стать выбором для вашей следующей компактной MATX системы.

Crystal 280X RGB Crystal 280X Поддержка материнских плат MATX, Mini-ITX MATX, Mini-ITX Панели 3 x Tempered Glass (Сверху, спереди & сзади) 3 x Tempered Glass (Сверху, спереди & сзади) Охлаждение 2 x LL120 RGB вентиляторы 2 x CORSAIR 120mm вентиляторы Управление подсветкой Included CORSAIR Lighting Node PRO Digital RGB Lighting Controller N/A Поддержка вентиляторов 2 x 120mm спереди, 2 x 140/120mm сверху, 2 x 140/20mm снизу 2 x 120mm спереди, 2 x 140/120mm сверху, 2 x 140/20mm снизу Поддержка вентиляторов Up to 240mm спереди, up to 280/240mm сверху, up to 240mm снизу* Up to 240mm спереди, up to 280/240mm сверху, up to 240mm снизу* Слоты для хранения 2 x 3.5in, 3x 2.5in 2 x 3.5in, 3x 2.5in Max GPU длина 300mm 300mm MSRP $159.99 $109.99