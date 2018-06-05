Corsair выпускает корпус Crystal Series 280X RGB

Corsair объявила о выпуске новых корпусов Crystal Series 280X RGB и Crystal Series 280X MATX.
С закаленными стеклянными панелями спереди, сбоку и сверху Crystal 280X RGB обеспечивает потрясающий вид ваших комплектующих. Crystal 280X RGB, оснащенный двумя RL-вентиляторами LL120, оснащен четырьмя RGB светодиодами, также оснащен цифровым RGB-контроллером CORSAIR Lighting Node PRO, сочетающимся с мощным программным обеспечением iCUE. Благодаря 32 индивидуально контролируемым светодиодам для подсветки вашей системы и обильному потоку воздуха для охлаждения лучших систем, Crystal 280X RGB является может стать выбором для вашей следующей компактной MATX системы.
С закаленными стеклянными панелями спереди, сбоку и сверху Crystal 280X RGB обеспечивает потрясающий вид ваших комплектующих. Crystal 280X RGB, оснащенный двумя RL-вентиляторами LL120, оснащен четырьмя RGB светодиодами, также оснащен цифровым RGB-контроллером CORSAIR Lighting Node PRO, сочетающимся с мощным программным обеспечением iCUE. Благодаря 32 индивидуально контролируемым светодиодам для подсветки вашей системы и обильному потоку воздуха для охлаждения лучших систем, Crystal 280X RGB является может стать выбором для вашей следующей компактной MATX системы.
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Crystal 280X RGB
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Crystal 280X
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Поддержка материнских плат
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MATX, Mini-ITX
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MATX, Mini-ITX
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Панели
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3 x Tempered Glass (Сверху, спереди & сзади)
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3 x Tempered Glass (Сверху, спереди & сзади)
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Охлаждение
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2 x LL120 RGB вентиляторы
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2 x CORSAIR 120mm вентиляторы
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Управление подсветкой
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Included CORSAIR Lighting Node PRO Digital RGB Lighting Controller
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N/A
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Поддержка вентиляторов
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2 x 120mm спереди, 2 x 140/120mm сверху, 2 x 140/20mm снизу
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2 x 120mm спереди, 2 x 140/120mm сверху, 2 x 140/20mm снизу
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Поддержка вентиляторов
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Up to 240mm спереди, up to 280/240mm сверху, up to 240mm снизу*
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Up to 240mm спереди, up to 280/240mm сверху, up to 240mm снизу*
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Слоты для хранения
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2 x 3.5in, 3x 2.5in
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2 x 3.5in, 3x 2.5in
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Max GPU длина
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300mm
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300mm
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MSRP
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$159.99
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$109.99