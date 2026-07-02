Обзор, тесты и сборка корпуса Bloody CC-121

Изучаемый сегодня корпус Bloody CC-121 выполнен в типоразмере Mini-Tower и рассчитан на сборку игровых систем и рабочих систем. Это не дорогое шасси предлагает ряд интересных инженерных решений, среди которых скоростные USB на лицевой панели, поддержка видеокарт 325 мм, башенных кулеров высотой до 155 мм, модульных блоков питания до 160 мм, а также жидкостные системы охлаждения с радиатором 240 мм. Представлен в черном и белом вариантах выполнения.

Комплектация

Коробка из транспортировочного картона с вырезанными ручками по краям. Приведены данные по производителю и ключевым спецификациям. В комплекте руководство пользователя, пластиковые стяжки, пакетик с различными типами винтов.

Внешний вид

Корпус выполнен в виде компактного кубика с габаритами 275х323х323 мм. Для него не составит проблем найти свободное место для размещения как под рабочим столом, так и рядом с монитором.

Под второй сценарий размещения здесь акцентируется внешний вид системы. Две основные стенки, левая и фронтальная выполнены из закаленного стекла, соединенных между собой без металлического уголка, создавая эффект объема и обеспечивая свободный обзор основной камеры.

При этом удобно реализован способ фиксации левой стенки в клипсах. Для снятия достаточно потянуть за металлический язычок, установка простым защелкиванием. Такое исполнение не характерно для недорогих системников.

Верхняя стенка с шасси под радиатор 240 мм или два вентилятора типоразмера 120 мм. В этой части противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Панель разъемов включает USB-C, USB 3.0, USB 2.0, спаренный аудиоразъем. Кнопка перезагрузки и включения со светодиодной индикацией. Интерфейсные разъемы будут в быстром доступе при любом размещении.

Для компенсирования глухого исполнения лицевой панели из стекла у Bloody CC-121 правая стенка имеет две зоны с вентиляционной решеткой. В одной из ее частей будет находиться вентилятор блока питания и накопители, а в другой можно поставить два 120 мм вентилятора, обеспечивающих свободный приток воздуха во внутреннюю камеру.

На задней панели блок питания ориентирован вертикально, уменьшая глубину корпуса, выше этой зоны вентиляционная решетка для скрытой камеры. Вырез под заглушку портов ввода/вывода материнской платы, посадочное место под 120 мм вентилятор. Пять заглушек под платы расширения выламываются, обратная их установка не предполагается, есть общая прижимная планка.

Внутренняя часть

Большую часть нижней стенки это вентиляционная решетка с посадочными местами под два 120 мм вентилятора. В этой части также есть противопылевой фильтр с магнитным креплением. Четыре пластиковые ножки по углам с прорезиненными накладками. Доступно пару отверстий для фиксации твердотельного диска.Внутреннее пространство Bloody CC-121 разделено на две камеры. Это стойка материнской платы и шасси для двух 120 мм вентиляторов. Стойка сдвинута к центру относительно края. Такая компоновка позволит спрятать блок питания, накопители и лишние провода во внутренней камере.

Поддерживается установка материнских плат mATX и microITX. По периметру стойки распределены отверстия для подвода интерфейсных и питающих кабелей. Башенный кулер высотой до 155 мм или жидкостная система охлаждения с радиатором 240 м с установкой радиатора на верхней стенке. Видеокарты с длиной до 325 мм. Доступно сразу семь посадочных мест под вентиляторы типоразмера 120 мм.

Интересно исполнена схема скрытой камеры. Внизу за стойкой платы размещается вертикально блок питания.

Выше металлическая пластина, фиксируемая с помощью четырех винтов. На ее внешней части можно поставить твердотельный накопитель типоразмера 2.5 дюйма. Она демонтируется и под ней находится свободное пространство с которого осуществляем доступ для монтажа системы охлаждения процессора и тут же можно спрятать лишние кабели.

Сборка

В Bloody CC-121 собирал игровую сборку с видеокартой GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti, процессором Intel Core Ultra 5 225, материнской платой Gigabyte B860M EAGLE V2 . Процессор, оперативную память, М.2 накопитель и охлаждения собрал заранее вне корпуса и перенес в него уже в собранном виде. При установке платы типоразмера mATX, примерно 2 сантиметра справа останутся в подвешенном состоянии, учитывайте это и при установке силовых коннекторов создать упор с тыльной части.

Перед установкой видеокарты необходимо демонтировать штампованные заглушки, соответствующие ее позиции. Крепим и прижимаем планкой. По периметру удобно распределены окошки для подвода кабелей. При этом шлейф от лицевой панели тут идет с хорошим запасом по длине.

Во время монтажа оптимально снять верхнюю металлическую пластину и в нише аккуратно уложить всю лишнюю длину кабелей. После ее возврата все это будет скрыто от глаз и в итоге получим аккуратный внешний вид не только в основной камере, но и в скрытой части.

Корпус для снижения стоимости и возможности пользователю самому принять решение об укомплектовании идет без заводских вентиляторов. Я тут добавил два 120 мм вентилятора на боковую стенку, нагоняющих воздух внутрь. От установки на заднюю отказался из-за того, что башенный кулер комплектуется двумя и они создают необходимый поток на выдув.

В целом корпус удобен в сборке. Явных проблем в ходе монтажа не возникло.

Тесты

С учетом того, что здесь нет штатного комплекта вентиляторов, замер уровня шума для него в нашей тестовой методике пропускаем. Нагрев проводился с закрытыми боковыми стенками.

Итоги

Все конечно будет зависеть от компоновки, но при размещении на столе рядом с монитором работу собранной системы не слышно.Bloody CC-121 – доступный корпус для компактной игровой сборки или рабочей станции. Хорошо продуманная конструкция, защита от пыли с магнитным креплением, скоростные порты на лицевой панели, две стенки из закаленного стекла (без экономии с акрилом), фиксация в клипсах, поддержка жидкостной системы охлаждения, большое количество посадочных мест под вентиляторы, возможности аккуратного монтажа. Покритикую за штампованные заглушки под платы расширения и отсутствие пылевого фильтра на боковой грани, но за такой ценник это простительно.