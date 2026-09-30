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Мини-ПК FEVM FAEX2 с 192 ГБ ОЗУ оценен в 6500 долларов

Компания FEVM дала старт приему предзаказов на компактный ПК FAEX2, который базируется на 16-ядерном 32-поточном процессоре AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 с частотой от 3,1 до 5,2 ГГц, производительной встроенной графикой Radeon 8065S и нейронным ускорителем производительностью до 55 TOPS.

Новинку также оснастили корпусом из алюминиевого сплава методом ЧПУ объемом около 1 литра, общим энергопотреблением 160 Вт, тремя слотами для накопителей M.2 2280 с PCIe Gen4 ×4, адаптером MediaTek MT7925 для беспроводной связи Wi-Fi 7 на частоте 160 МГц и Bluetooth 5.4, SD-кардридером UHS-II, портом OCuLink, 3,5-мм аудиогнездом, интерфейсами USB-C 40 Гбит/с, HDMI 2.1 и DisplayPort 2.0, двумя разъемами USB-A 10 Гбит/с, сетевым портом 10GbE RJ-45 и дополнительным портом 2,5GbE RJ-45. Конфигурация без накопителей и 128 ОЗУ ГБ LPDDR5X-8533 обойдется в 3370 долларов, а с 192 ГБ оперативной памяти – в 6500 долларов.
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