Обзор, тесты и сборка корпуса EUROCASE A2751 со стенкой из изогнутого стекла

Отличительной особенностью корпуса EUROCASE A2751 стало панорамное остекление на трех стенках, две из которых из общего закаленного изогнутого стекла. Помимо этого, он сопровождается ARGB-контроллером, управляющим подсветкой четырех комплектных вентиляторов и двух акцентных зон на самом корпусе. Рассмотрим его детально, соберем игровую систему и проведем детальное тестирование.

Комплектация

Коробка из картона со схематичным изображением и ключевыми данными по характеристикам. Внутри надежно зафиксирован вспененным полиэтиленом, на стекла нанесены транспортировочные пленки и дополнительно установлены съемные силиконовые проставки между стеклами. В комплекте пластиковые стяжки, винты, системный динамик.

Внешний вид

Выполнен в формат «аквариума» и представлен только в классическом черном цвете. В корпусах такого типа акцентируется внешний вид собранной системы, а отсутствие стойки в углу дает отсутствие лишнего визуального шума.

Цельные стенки из закаленного стекла для этого ценового сегмента не характерны и встречались ранее только в дорогих решениях. Выглядит отлично, занимает оно всю левую часть и большую часть лицевой.

Верхняя стенка также выполнена из стекла, между собой они соединяются стык в стык. Устанавливается она в пазы и дополнительно фиксируется парой накатанных винтов.

Уже под ней скрыты два уголка, которые винтом удерживают изогнутую боковую стенку.

Сбоку у нее металлическая скрытая направляющая, а спереди пара клипс. Для ее снятия прикладываем усилие в нижней части.

Вдоль нижней части EUROCASE A2751 акцентная ARGB-подсветка и еще одна расположена зеркально в верхнем углу во внутренней рабочей камере. Также подсвечиваются все четыре комплектных вентилятора, вся площадь и крышка моторного блока с зеркальным эффектом.

Стекло непроницаемо для воздуха, поэтому здесь движение организовано через нижнюю, заднюю и боковую. На правой стенке для этого две зоны с вентиляционной решеткой, одна в районе расположения блока питания и вторая соответствует расположению шасси с предустановленными тремя реверсивными вентиляторами. Они нагоняют большой объем воздуха во внутрь и выдувает один 120 мм на задней стенке.

На задней блок питания перемещен за зону с заглушками плат расширения и развернут на 180 градусов. За счет такой компоновки, уменьшается высота корпуса, также это упрощает аккуратный подвод кабелей к материнской плате и компонентам.Только одна из семи заглушек съемная, остальные шесть выламываются и не предполагают повторное использование. Есть общая прижимная планка. Над вырезом блока питания доступны три винта, удерживающие стойку под жесткие диски.

Кнопка включения и перезагрузки, разъем USB Type-A и Type-C, спаренный аудиоразъем на небольшой глухой несъемной части на верхней стенке справа. Разъемы и кнопки находятся в быстром доступе как при настольном, так и напольном размещениях.

Внутренняя часть

На основании пластиковые ножки, одна С-образная спереди и две сзади. Дополнительны нанесены противоскользящие резиновые накладки. Вентиляционная решетка с посадочными местами под два вентилятора сопровождается противопылевым фильтром с магнитным креплением.Для сборки можно полностью снять верхнюю и боковые стенки EUROCASE A2751, так получаем свободный доступ ко всем элементам конструкции. Стойкой материнской платы внутренняя часть разделяется на две камеры. В основной ставим ключевые компоненты, а в скрытой блок питания, кабели и накопители.

Поддерживается установка материнских плат ATX и mATX. При монтаже ATX правая часть остается подвешенной, это нужно учитывать при подключении питающего и интерфейсного кабеля дополнительно придерживать. В остальном каких-либо проблем не возникнет. Для охлаждения башенный кулер высотой до 160 мм или систему жидкостного охлаждения с радиатором 240 или 360 мм на боковую стенку. Укомплектован сразу четырьмя вентиляторами, три реверсивных сбоку и один обычный взади.

Сама стойка под боковые вентиляторы типоразмера 120 мм утоплена относительно плоскости стойки материнской платы для того, чтобы не перекрывать место для остальных компонентов. Установить можно графический ускоритель длиной до 330 мм.

Скрытая камера расположена за стойкой платы. Блок питания монтируется вертикально, под ним место под один 2.5 дюймовый SATA-накопитель, еще один на можно на съемную рамку, зафиксированную винтами на задней стенке. Внутри достаточно места под свободную укладку питающих и интерфейсных кабелей.

Все вентиляторы подключены к контроллеру. Сам он выполнен в виде компактной печатной платы черного цвета с расположенными по периметру 3-пиновыми ARGB и 4-пиновыми PWM. На основании клейкая основа, которую можно использовать для фиксации на свободном участке корпуса. Контроллер получает питания по SATA-линии, для управления подсветкой и скоростью вентиляторов можно подключить к материнской плате или вывести на кнопку перезагрузки на корпусе.

Сборка

В EUROCASE A2751 собиралась игровая система с процессором Intel Core i7-5960X и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060. Для охлаждения использовался башенный кулер XPG Maestro Plus 62DA высотой 160 мм. В корпус плату ставили в сборе с процессором и кулером, винты в шести точках надежно прижимают ее к стойке.

В скрытой части по периметру распределены ушки. В них предварительно поставили нейлоновые стяжки Filum, которые на финальном этапе будут плотно затянуты, собрав интерфейсные и питающие кабели в общие пучки.

За стойкой один твердотельный SATA-диск и модульный блок питания Thermaltake. Для удобства отключил вентиляторы от контроллера, а сам контроллер смонтировал на обратной стороне рамки. Аккуратно проложил все кабели протягивая с учетом расположения стяжек. В итоге получили аккуратную организацию со свободным движением воздуха внутри.

Собранная система

Тесты

Комплектные вентиляторы с регулируемой скоростью вращения. Замер уровня шума проводился на расстоянии 20 сантиметров на максимальных оборотах. Отмечу, что регулировка оборотов возможна только при подключении контроллера к PWM разъему на материнской плате, без этого обороты регулироваться не будут.

Нагрев проводился в корпусе с закрытыми боковыми стенками. Несмотря на три из стенки из стекла, воздух внутрь для корректной работы систем охлаждения всех типов компонентов поступает в достаточном количестве.

Итоги

Плюсы

Панорамное исполнение (аквариум),

Три реверсивных и один обычный вентилятор с регулируемой скоростью вращения в общем стиле,

Контроллер для управления подсветкой,

Возможности аккуратной укладки кабелей.

Скоростные порты на лицевой панели.

Минусы

Одноразовые заглушки плат расширения.

Отсутствие противопылевого фильтра на боковой стенке, но его можно перенести с нижней стенки.

EUROCASE A2751 – эффектная основа для игровой сборки с компонентами любого уровня, включая те что требуют производительного охлаждения, со стенкой из изогнутого закаленного стекла и четырьмя вентиляторами с подсветкой.