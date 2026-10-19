Обзор, сборка и тесты копруса Formula Air Power G9 Duo PA

Сегодня изучим, соберем систему и протестируем корпус Formula Air Power G9 Duo PA с элегантным внешним исполнением, продуманной конструкцией и четырьмя вентиляторами с ARGB-подсветкой в стартовом заводском комплекте. Из его особенностей также отмечаются два варианта съемных лицевых панелей, классическая организация воздушного потока с притоком через лицевую панель, защита от пыли, гибкий подбор комплектующих.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с вырезанными ручками по краям. Внутри зафиксирован пенопластом, на стекла нанесены защитные пленки. Комплектующие внутри собраны в общий зип-пакет и прижаты к стойке платы с помощью стяжки.

В комплект входят пять пластиковых стяжек и фиксаторы для кабелей в цвет шасси, антивибрационные шайбы, набор различных винтов, иллюстрированное руководство по сборке. Также к верхней стенке прижата с помощью стяжек сменная лицевая панель.

Внешний вид

Представлен он в черном и белом вариантах исполнения. Несмотря на классическую конструкцию, у корпуса определенно есть своя неповторимая эстетика. Габариты шасси 484х235х480 мм, выполнен из стали SPCC 0.7 мм.

По умолчанию на лицевой панели установлено прозрачное закаленное стекло с зазором, обеспечивающим приток воздуха, по периметру. За ним предустановлено три 120 мм вентилятора с ARGB-подсветкой.

Потянув за его верхнюю часть, его можно будет снять и вместо него поставить комплектную сетчатую панель. Стекло для эстетики, сетка для увеличения эффективности работы охлаждения.

На левой стенке интересно обыграна форма со скосом закаленного стекла, визуально оживляющая геометрию корпуса. Оно, как и все остальные съемные стенки, для фиксации использует удобные клипсы.

Нижняя зона, за которой скрывается отсек с блоком питания и накопителями, выполнена из пластика. В углу расположено два USB 3.0 Type-A, USB-C, спаренный аудиоразъем, кнопка включения. Такой вывод удобен при размещении корпуса рядом с монитором.

Через стекло хорошо видна основная рабочая камера у Formula Air Power G9 Duo PA и это дает возможность проявить творчество при подборке компонентов и оформлении. А комплектные четыре вентилятора дают достаточный уровень освещения для того, чтобы насладиться финальным результатом сборки.

Верхняя панель выполнена из пластика с косыми вырезами и подложкой из мелкой сетки, задерживающей пыль. Под ней находятся направляющие для монтажа вентиляторов или радиатора системы жидкостного охлаждения.

Еще одна направляющая под вентиляторы есть на боковой стенке. Эта особенность учтена в исполнении правой стенки, на ней есть вентиляционные вырезы. Ячейка мелкая, крупная пыль в рабочую зону поступать не будет.

Задняя панель с нижним расположением блока питания. На ней предустановлен четвертый комплектный ARGB-вентилятор. Семь заглушек под платы расширения съемные.

Внутренняя часть

На нижней по краям четыре пластиковые ножки с противоскользящими накладками. Под блоком питания съемная пластина противопылевого фильтра. Есть доступ к отверстиям для монтажа накопителя SATA.Для удобства работы при проведении сборки четыре стенки у Formula Air Power G9 Duo PA съемные. Так получаем свободный доступ ко всем его зонам. Само пространство разграничено стойкой платы, перегородкой, часть которой скошена под углом, направляя воздух от нижнего вентилятора на лицевой панели на видеокарту. На стальной части перегородки можно установить два 120 мм вентилятора.

Поддерживается установка материнских плат до типоразмера E-ATX, включая решения со скрытым размещением коннекторов. Окошки для удобства распределены по периметру и в несколько уровней. Для охлаждения процессора можно выбрать башенный кулер высотой до 182 мм или жидкостное охлаждение с радиатором 360 мм. Радиатор фиксируется только на верхней стенке, монтажу на боковой будет мешать пластиковый декоративный скос. Видеокарты до 420 мм и есть кронштейн для дополнительного упора.

В корпусе хорошо продуман вопрос аккуратной организации кабелей внутри. На задней стойке пучок собран с помощью трех нейлоновых стяжек, по краям есть три пластиковых фиксатора, а также ушки под дополнительные стяжки и еще в комплекте есть дополнительные фиксаторы.

Сама стойка немного отодвинута внутрь относительно правой стенки, за счет этого получаем дополнительное пространство под укладку кабеля и монтаж одного 2.5-дюймового SATA-накопителя. Свободная глубина примерно 3 см.

Сборка

Комплектуется четырьмя вентиляторами и их можно собрать в общий канал, подключив всю группу к общему 4-пиновому PWM и 3-пиновому ARGB.

В корпусе собиралась игровая сборка с материнской платой B550M AORUS Elite WIFI7, процессором AMD Ryzen 5 5600G, видеокартой GeForce RTX 5060 Ti. Для отвода тепла использовалась жидкостная система охлаждения AORUS ELITE 360 ICE.

Корпус не создавал проблем в ходе сборки. Конструкция хорошо продумана.

Тесты

Тестирование шума проводилось до монтажа компонентов. Скорость вентиляторов с помощью реобаса понижена до 800 оборотов в минуту.

После этого выкрутили на максимальные обороты. Комплектный набор достаточно тихий.

Нагрев процессора вели в корпусе с закрытыми боковыми стенками и стеклянной лицевой панелью.

Итоги

Formula Air Power G9 Duo PA – корпус для игровых сборок с компонентами среднего и топового уровней с двумя вариантами съемных лицевых панелей, четырьмя вентиляторами в комплекте с ARGB-подсветкой, съемными стенками с клипсами, защитой от пыли, скоростными USB на лицевой панели. Он позволяет гибко подходить к подбору компонентов, позволяя ставить материнские платы со скрытым подводом питания, габаритную видеокарту и встроенный упор под нее, жидкостное охлаждение и смонтировать 12 вентиляторов.