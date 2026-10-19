Обзор, сборка и тесты копруса Formula Air Power G9 Duo PA

Сегодня изучим, соберем систему и протестируем корпус Formula Air Power G9 Duo PA с элегантным внешним исполнением, продуманной конструкцией и четырьмя вентиляторами с ARGB-подсветкой в стартовом заводском комплекте. Из его особенностей также отмечаются два варианта съемных лицевых панелей, классическая организация воздушного потока с притоком через лицевую панель, защита от пыли, гибкий подбор комплектующих.

Обзор, сборка и тесты копруса Formula Air Power G9 Duo PA

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с вырезанными ручками по краям. Внутри зафиксирован пенопластом, на стекла нанесены защитные пленки. Комплектующие внутри собраны в общий зип-пакет и прижаты к стойке платы с помощью стяжки.

комплектация Formula Air Power G9 Duo PA

В комплект входят пять пластиковых стяжек и фиксаторы для кабелей в цвет шасси, антивибрационные шайбы, набор различных винтов, иллюстрированное руководство по сборке. Также к верхней стенке прижата с помощью стяжек сменная лицевая панель.

комплектация Formula Air Power G9 Duo PA

Внешний вид

Представлен он в черном и белом вариантах исполнения. Несмотря на классическую конструкцию, у корпуса определенно есть своя неповторимая эстетика. Габариты шасси 484х235х480 мм, выполнен из стали SPCC 0.7 мм.

внешний вид Formula Air Power G9 Duo PA

По умолчанию на лицевой панели установлено прозрачное закаленное стекло с зазором, обеспечивающим приток воздуха, по периметру. За ним предустановлено три 120 мм вентилятора с ARGB-подсветкой.

внешний вид Formula Air Power G9 Duo PA

Потянув за его верхнюю часть, его можно будет снять и вместо него поставить комплектную сетчатую панель. Стекло для эстетики, сетка для увеличения эффективности работы охлаждения.

внешний вид Formula Air Power G9 Duo PA

На левой стенке интересно обыграна форма со скосом закаленного стекла, визуально оживляющая геометрию корпуса. Оно, как и все остальные съемные стенки, для фиксации использует удобные клипсы.

внешний вид Formula Air Power G9 Duo PA

Нижняя зона, за которой скрывается отсек с блоком питания и накопителями, выполнена из пластика. В углу расположено два USB 3.0 Type-A, USB-C, спаренный аудиоразъем, кнопка включения. Такой вывод удобен при размещении корпуса рядом с монитором.

внешний вид Formula Air Power G9 Duo PA

Через стекло хорошо видна основная рабочая камера у Formula Air Power G9 Duo PA и это дает возможность проявить творчество при подборке компонентов и оформлении. А комплектные четыре вентилятора дают достаточный уровень освещения для того, чтобы насладиться финальным результатом сборки.

внешний вид Formula Air Power G9 Duo PA

Верхняя панель выполнена из пластика с косыми вырезами и подложкой из мелкой сетки, задерживающей пыль. Под ней находятся направляющие для монтажа вентиляторов или радиатора системы жидкостного охлаждения.

внешний вид Formula Air Power G9 Duo PA

Еще одна направляющая под вентиляторы есть на боковой стенке. Эта особенность учтена в исполнении правой стенки, на ней есть вентиляционные вырезы. Ячейка мелкая, крупная пыль в рабочую зону поступать не будет.

внешний вид Formula Air Power G9 Duo PA

Задняя панель с нижним расположением блока питания. На ней предустановлен четвертый комплектный ARGB-вентилятор. Семь заглушек под платы расширения съемные.

На нижней по краям четыре пластиковые ножки с противоскользящими накладками. Под блоком питания съемная пластина противопылевого фильтра. Есть доступ к отверстиям для монтажа накопителя SATA.

Внутренняя часть

Для удобства работы при проведении сборки четыре стенки у Formula Air Power G9 Duo PA съемные. Так получаем свободный доступ ко всем его зонам. Само пространство разграничено стойкой платы, перегородкой, часть которой скошена под углом, направляя воздух от нижнего вентилятора на лицевой панели на видеокарту. На стальной части перегородки можно установить два 120 мм вентилятора.

внутренняя часть Formula Air Power G9 Duo PA

Поддерживается установка материнских плат до типоразмера E-ATX, включая решения со скрытым размещением коннекторов. Окошки для удобства распределены по периметру и в несколько уровней. Для охлаждения процессора можно выбрать башенный кулер высотой до 182 мм или жидкостное охлаждение с радиатором 360 мм. Радиатор фиксируется только на верхней стенке, монтажу на боковой будет мешать пластиковый декоративный скос. Видеокарты до 420 мм и есть кронштейн для дополнительного упора.

внутренняя часть Formula Air Power G9 Duo PA

В корпусе хорошо продуман вопрос аккуратной организации кабелей внутри. На задней стойке пучок собран с помощью трех нейлоновых стяжек, по краям есть три пластиковых фиксатора, а также ушки под дополнительные стяжки и еще в комплекте есть дополнительные фиксаторы.

внутренняя часть Formula Air Power G9 Duo PA

Сама стойка немного отодвинута внутрь относительно правой стенки, за счет этого получаем дополнительное пространство под укладку кабеля и монтаж одного 2.5-дюймового SATA-накопителя. Свободная глубина примерно 3 см.

внутренняя часть Formula Air Power G9 Duo PA

Комплектуется четырьмя вентиляторами и их можно собрать в общий канал, подключив всю группу к общему 4-пиновому PWM и 3-пиновому ARGB.

Сборка

сборка Formula Air Power G9 Duo PA

В корпусе собиралась игровая сборка с материнской платой B550M AORUS Elite WIFI7, процессором AMD Ryzen 5 5600G, видеокартой GeForce RTX 5060 Ti. Для отвода тепла использовалась жидкостная система охлаждения AORUS ELITE 360 ICE.

сборка Formula Air Power G9 Duo PA

Корпус не создавал проблем в ходе сборки. Конструкция хорошо продумана.

сборка Formula Air Power G9 Duo PA

сборка Formula Air Power G9 Duo PA

сборка Formula Air Power G9 Duo PA

сборка Formula Air Power G9 Duo PA

Тесты

Тестирование шума проводилось до монтажа компонентов. Скорость вентиляторов с помощью реобаса понижена до 800 оборотов в минуту.

тесты Formula Air Power G9 Duo PA

После этого выкрутили на максимальные обороты. Комплектный набор достаточно тихий.

тесты Formula Air Power G9 Duo PA

Нагрев процессора вели в корпусе с закрытыми боковыми стенками и стеклянной лицевой панелью.

тесты Formula Air Power G9 Duo PA

тесты Formula Air Power G9 Duo PA

Итоги

Formula Air Power G9 Duo PA – корпус для игровых сборок с компонентами среднего и топового уровней с двумя вариантами съемных лицевых панелей, четырьмя вентиляторами в комплекте с ARGB-подсветкой, съемными стенками с клипсами, защитой от пыли, скоростными USB на лицевой панели. Он позволяет гибко подходить к подбору компонентов, позволяя ставить материнские платы со скрытым подводом питания, габаритную видеокарту и встроенный упор под нее, жидкостное охлаждение и смонтировать 12 вентиляторов.
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