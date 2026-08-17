Представлен мини-ПК Lenovo Lecoo Cool 311

Компания Lenovo пополнила ассортимент бизнес-ПК моделью Cool 311, которая основана на новых чипах Intel семейства Wildcat Lake. Новинка доступна в двух конфигурациях. Старшая получила 6-ядерный 6-поточный процессор Core 5-320 с тактовой частотой до 4,6 ГГц, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и твердотельный накопитель вместимостью 512 ГБ. Младшая версия оснащается 5-ядерным Core 3-304 с максимальной частотой 4,3 ГГц. Компьютер также может похвастаться корпусом объёмом всего 6,7 литра, размерами 100:240:285,2 мм, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi, предустановленной операционной системой Windows 11 Home, интерфейсом USB Type-C 2.0 и двумя портами USB 2.0 спереди, разъемом HDMI, двумя интерфейсами USB 2.0 и двумя USB 3.0, а также гигабитным портом Ethernet. Конфигурации оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 475 и 535 долларов соответственно.