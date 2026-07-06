Обзор, тесты и сборка PCCooler C3 Q500

Изучаемый сегодня корпус PCCooler C3 Q500 типоразмера Midi-Tower относится к доступному ценовому сегменту, представлен он в белом и черном вариантах исполнения. Данное шасси следует актуальному тренду на акцентирование внешнего вида собранной системы с проведением аккуратного монтажа. Подходит он для сборки игровых и рабочих систем с компонентами разного уровня.

Комплектация

Упаковка из плотного картона со схематичным изображением, логотипом бренда и названием модели. Комплект включает пластиковые стяжки, пакетик с винтами, руководство по сборке.

Внешний вид

Габариты корпуса 215х495х435 мм. Основа из стали и две стенки из закаленного стекла, открывая обзор на главные компоненты в системе и скрывая лишнюю длину проводки.

При этом стекло занимает только верхнюю площадь из двух стенок. Нижняя глухая, на нее нанесен декоративный рисунок и логотип бренда. Снимается только боковая стенка и для снятия нужно потянуть за язычок в тыльной части, используется удобная фиксация в клипсах.

Противоположная из стали с выступом, упрощающим снятие. На ней есть вентиляционная решетка, расположенная напротив шасси на которое ставятся вентиляторы.

Задняя стенка с семью заглушками под платы расширения. Заглушки штампованные, при монтаже выламываются. Есть прижимная Г-образная планка. В верхней зоне посадочное место под вентилятор. PCCooler C3 Q500 идет без заводского комплекта вентиляторов.

Большую часть верхней стенки занимает вентиляционная решетка с посадочными местами под вентиляторы или радиатор жидкостной системы охлаждения. Есть противопылевой фильтр.

Кнопка включения и перезагрузки с индикацией. По одному USB 2.0, USB 3.0 Type-A и USB-С, спаренный аудиоразъем.

Внутренняя часть

На основании четыре пластиковые ножки с прорезиненными накладками. Ближе к фронтальной стороне пара накатанных винтов которые фиксируют стойку под жесткие диски. Под зоной блока питания противопылевой фильтр в виде пластинки, устанавливаемой в пазы.Внутренняя часть разделяется на две камеры стойкой платы и перегородкой. В скрытой от глаз камере ставится блок питания и накопители. Здесь же будет спрятана вся лишняя длина интерфейсных и питающих кабелей. Имеются ушки под стяжки, используемые для сбора проводов в общий пучок. Стойку под два накопителя можно демонтировать, освободив дополнительное пространство.

Рассчитан PCCooler C3 Q500 на сборку систем с материнскими платами до типоразмера ATX и видеокартами длиной до 420 мм. По периметру окошки для подвода кабелей, есть дополнительное, используемое для вывода кабеля питания видеокарты. Перегородка над зоной блока питания вентилируемая. Справа от стойки платы шасси на два 120 мм вентилятора.

Сборка

Еще три 120 мм или два 140 мм вентилятора можно поставить на верхнюю стенку, один 120 мм на заднюю, три 120 мм на корзину блока питания. Поддерживает башенное охлаждение высотой до 165 мм. Жидкостное охлаждение с радиаторами 280 мм или 360 мм.В корпусе установили тестовый стенд с Gigabyte B860M EAGLE V2, процессором Intel Core Ultra 5 225 и модульным блоком питания PCCooler YT850. Башенное охлаждение PCCooler RT620PRO TC ARGB. С проблемами в ходе сборки не сталкивались.

Тесты

Внутри достаточно свободного места и организация внутреннего пространства располагает к аккуратной укладке.В изучаемом корпусе нет заводских вентиляторов, поэтому пропускаем этап с замером шума и сразу переходим к нагреву.

Итоги

В недорогом ценовом сегменте PCCooler C3 Q500 предлагает хорошие возможности для организации игровой сборки с компонентами разных ценовых сегментов. Отсутствие вентиляторов, позволит не переплачивать за заводской комплект и укомплектовать нужным типом и количеством самостоятельно. Корпус предлагает гибкий подбор компонентов с габаритными видеокартами, высокими башнями, жидкостным охлаждением с габаритными радиаторами, две стенки из закаленного стекла.