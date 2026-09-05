Мини-ПК Lenovo ThinkCentre X Ultra оценили в 3100 евро

Компания Lenovo пополнила ассортимент компактных ПК производительной моделью ThinkCentre X Ultra, которая получила корпус с размерами 183:183:51 мм и объёмом всего 1,6 литра. Новинку оснастили 16-ядерным 32-поточным чипом AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 с максимальной частотой 5,2 ГГц и встроенным графическим адаптером ядром Radeon 8065S, до 128 ГБ оперативной памяти, разъемами под установку двух твердотельных накопителей, интерфейсом Thunderbolt 4, разъемами DisplayPort 2.1 UHBR10 и HDMI 2.1 FRL и портом RJ45 10GbE. По словам производителя, четыре данных мини-ПК поддерживают объединение в кластер, что позволит увеличить производительность во множестве задач. Компьютер появится в европейской продаже в ноябре по цене от 3100 евро.

Представлен компактный ПК MSI PRO MAX EDGE AI+ на Ryzen AI M…
Компания MSI пополнила ассортимент компактных настольных компьютеров моделью PRO MAX EDGE AI+, которая ба…
Мини-ПК GMKtec NEO-X1 оценили в 2500 долларов …
Компания GMKtec пополнила ассортимент компактных ПК серией NEO-X1, модели которых получили корпус объемом…
Gigabyte представила мини-ПК Brix на Ryzen AI 7 450…
Компания Gigabyte пополнила ассортимент компактных компьютеров Brix моделями GB-BRR7-450 и GB-BRR5-430, к…
Представлены корпуса Fractal Define One с закрытой архитекту…
Fractal Define One пополняет знаменитую серию корпусов с закрытой архитектурой. Новинка объединяет соврем…
Водонепроницаемый ПК Silent PC Water Proof PC оценили в 3350…
Компания Silent PC дала старт продажам компьютера название Water Proof PC, главной особенностью которого …
Представлен компьютер SignalRGB с 36 модулями памяти …
Компания SignalRGB, известная ПО для управления RGB-подсветкой на компьютерах, представила «ПК из операти…
Мини-ПК Thunderobot MIX II на Ryzen 7 8745HS оценили в $590…
Компания Thunderobot объявила о выпуске новой конфигурации компактного ПК Thunderobot MIX II, который баз…
Обзор, тесты и сборка корпуса Bloody CC-121…
Изучаемый сегодня корпус Bloody CC-121 выполнен в типоразмере Mini-Tower и рассчитан на сборку игровых си…
Обзор, тесты и сборка корпуса Thermaltake View 390 AirОбзор, тесты и сборка корпуса Thermaltake View 390 Air
GAMEMAX CLAW 360 обзор, тесты и сборка. Стоит ли брать?GAMEMAX CLAW 360 обзор, тесты и сборка. Стоит ли брать?
Обзор, тесты и сборка корпуса Bloody CC-121Обзор, тесты и сборка корпуса Bloody CC-121
Formula Crystal U9 PE обзор, тесты и сборка корпуса со стенками из стеклаFormula Crystal U9 PE обзор, тесты и сборка корпуса со стенками из стекла
Обзор, тесты и сборка PCCooler C3 Q500Обзор, тесты и сборка PCCooler C3 Q500
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor