Мини-ПК Lenovo ThinkCentre X Ultra оценили в 3100 евро

Компания Lenovo пополнила ассортимент компактных ПК производительной моделью ThinkCentre X Ultra, которая получила корпус с размерами 183:183:51 мм и объёмом всего 1,6 литра. Новинку оснастили 16-ядерным 32-поточным чипом AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 с максимальной частотой 5,2 ГГц и встроенным графическим адаптером ядром Radeon 8065S, до 128 ГБ оперативной памяти, разъемами под установку двух твердотельных накопителей, интерфейсом Thunderbolt 4, разъемами DisplayPort 2.1 UHBR10 и HDMI 2.1 FRL и портом RJ45 10GbE. По словам производителя, четыре данных мини-ПК поддерживают объединение в кластер, что позволит увеличить производительность во множестве задач. Компьютер появится в европейской продаже в ноябре по цене от 3100 евро.