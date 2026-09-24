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Обзор и тесты корпуса Accord ACC-MT210B-G01

Сегодня рассмотрим корпус формата «аквариум» Accord ACC-MT210B-G01, представленного в недорогом ценовом сегменте и укомплектованного одним 120 мм вентилятором с ARGB-подсветкой. Рассчитан он на рабочие и игровые сборки с материнской платой mATX и видеокартой с системой охлаждения до 410 мм.

Обзор и тесты корпуса Accord ACC-MT210B-G01

Комплектация

комплектация Accord ACC-MT210B-G01

В коробке из транспортировочного картона с минималистичным оформлением корпус надежно зафиксирован подложками из пенопласта. Комплект включает пластиковые стяжки, винты и карточку со спецификациями по подбору компонентов.

комплектация Accord ACC-MT210B-G01

Внешний вид

Две основные стенки корпуса выполнены из прозрачного закаленного стекла, соединены между собой встык без металлического уголка. Нижняя часть левой и передней стенки глухая, скрывает отсек для второстепенных компонентов.

внешний вид Accord ACC-MT210B-G01

Все стенки корпуса используют крепление в клипсах. На задней стенке в верхней части есть скрытое углубление под палец. Нужно приложить усилие для демонтажа, обратно устанавливаются до щелчка. Для снятия передней стенки нужно приложить усилие с внутренней стороны стекла.

внешний вид Accord ACC-MT210B-G01

Корпуса формата «аквариум» предполагают установку сбоку от монитора на рабочем столе. Тут это учли, расположив панель разъемов в нижней части передней панели. Набор разъемов включает USB-C, USB 3.0 и USB 2.0, спаренный аудиоразъем. Кнопка включения и перезагрузки.

внешний вид Accord ACC-MT210B-G01

Верхняя стенка с вентиляционной решеткой и направляющими под вентиляторы или радиатор жидкостного охлаждения. Зона сопровождается противопылевым фильтром с магнитным креплением.

внешний вид Accord ACC-MT210B-G01

Второй полноценный противопылевой фильтр на основании, он тоже с магнитным креплением. Вентиляционная решетка занимает всю ширину основания.

внешний вид Accord ACC-MT210B-G01

Оба фильтра удобно снимать и ставить после процедуры чистки. Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с прорезиненными накладками.

внешний вид Accord ACC-MT210B-G01

На правой стенке Accord ACC-MT210B-G01 есть дополнительная вентиляционная решетка с мелкой ячейкой, расположенная напротив стойки под два 120 мм вентилятора. Схема движения воздуха в корпусах такого формата предполагает поступление воздуха через боковую стенку. Здесь же для этого также может использоваться верхняя и нижняя, поэтому несмотря на две глухие стенки из стекла, проблем с корректной работы системы охлаждения не будет.

внешний вид Accord ACC-MT210B-G01

Задняя стенка с компоновкой под нижнее расположение блока питания. Пять заглушек под платы расширения с общей прижимной планкой, все они штампованные.

внешний вид Accord ACC-MT210B-G01

Комплектуется корпус одним вентилятором 120 мм с ARGB-подсветкой. Скорость оборотов регулируется, для подключения использует 4-пиновым PWM с Y-разветвителем, а для подсветки – 3-пиновый ARGB с разветвителем, позволяющим подключать общей группой с другими устройствами к общим коннекторам на материнской плате.

Внутренняя часть

Внутри корпус разделяет компоненты по двум камерам, основная, которую свободно видно через стенки из стекла, и скрытая под блок питания, накопители и провода. Разделены они перегородкой, глухой боковиной и вентилируемой перегородкой между камерами. Для удобства сборки все три стенки по периметру можно снять, обеспечив для себя свободный доступ ко всем элементам конструкции.

внутренняя часть Accord ACC-MT210B-G01

Рассчитан он на материнские платы mATX и mini-ITX. Напротив сокета окошко для возможности установки системы охлаждения процессора без снятия материнской платы. По периметру распределены окошки без резиновых клапанов под вывод питающих и интерфейсных кабелей. Для охлаждения можно выбрать башенное охлаждение высотой до 165 мм или жидкостное охлаждение с радиатором 360 мм.

внутренняя часть Accord ACC-MT210B-G01

Дополнить самостоятельно один комплектный вентилятор 120 мм можно двумя 120 мм на боковую стенку, тремя 120 мм или двумя 140 мм на верхнюю, тремя 120 мм снизу. Возможности по организации охлаждения предлагаются хорошие.

внутренняя часть Accord ACC-MT210B-G01

На внутренней стороне стойки платы у Accord ACC-MT210B-G01 распределены ушки под стяжки. Под установку SATA диска доступна съемная пластина. В скрытой части достаточно места для свободной работы с модульными блоками питания и укладки лишней длины кабелей.

внутренняя часть Accord ACC-MT210B-G01

Тесты

Замер уровня шума проводился без монтажа остальных компонентов. Для начала на минимальных оборотах, выставленных реобасом.

тесты Accord ACC-MT210B-G01

На максимальных оборотах шум у комплектного вентилятора низкий.

тесты Accord ACC-MT210B-G01

Нагревали процессор Intel Core Ultra 5 225 с башенным кулером PCCOOLER RT620Pro TC ARGB с установленными боковыми стенками.

тесты Accord ACC-MT210B-G01

Итоги

Accord ACC-MT210B-G01 – доступный корпус «аквариум» с компактными габаритами под игровую и рабочую сборку с продуманной конструкцией, низким шумом комплектного вентилятора, фиксацией боковых стенок без винтов, а также двумя противопылевыми фильтрами с магнитным креплением. Из минусов отметим штампованные заглушки под платы расширения.

Характеристики Accord ACC-MT210B-G01
Форм-фактор: Mini-Tower,
Размеры корпуса ШхВхГ: 210 х 417 х 423 мм
Материнские платы: mATX, mini-ITX
Видеокарта 410 мм,
Высота кулера 165 мм,
Радиатор СЖО 360 мм,
Длина БП 250 мм

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