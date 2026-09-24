Обзор и тесты корпуса Accord ACC-MT210B-G01

В коробке из транспортировочного картона с минималистичным оформлением корпус надежно зафиксирован подложками из пенопласта. Комплект включает пластиковые стяжки, винты и карточку со спецификациями по подбору компонентов.
Все стенки корпуса используют крепление в клипсах. На задней стенке в верхней части есть скрытое углубление под палец. Нужно приложить усилие для демонтажа, обратно устанавливаются до щелчка. Для снятия передней стенки нужно приложить усилие с внутренней стороны стекла.
Корпуса формата «аквариум» предполагают установку сбоку от монитора на рабочем столе. Тут это учли, расположив панель разъемов в нижней части передней панели. Набор разъемов включает USB-C, USB 3.0 и USB 2.0, спаренный аудиоразъем. Кнопка включения и перезагрузки.
Верхняя стенка с вентиляционной решеткой и направляющими под вентиляторы или радиатор жидкостного охлаждения. Зона сопровождается противопылевым фильтром с магнитным креплением.
Второй полноценный противопылевой фильтр на основании, он тоже с магнитным креплением. Вентиляционная решетка занимает всю ширину основания.
Оба фильтра удобно снимать и ставить после процедуры чистки. Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с прорезиненными накладками.
На правой стенке Accord ACC-MT210B-G01 есть дополнительная вентиляционная решетка с мелкой ячейкой, расположенная напротив стойки под два 120 мм вентилятора. Схема движения воздуха в корпусах такого формата предполагает поступление воздуха через боковую стенку. Здесь же для этого также может использоваться верхняя и нижняя, поэтому несмотря на две глухие стенки из стекла, проблем с корректной работы системы охлаждения не будет.
Задняя стенка с компоновкой под нижнее расположение блока питания. Пять заглушек под платы расширения с общей прижимной планкой, все они штампованные.
Комплектуется корпус одним вентилятором 120 мм с ARGB-подсветкой. Скорость оборотов регулируется, для подключения использует 4-пиновым PWM с Y-разветвителем, а для подсветки – 3-пиновый ARGB с разветвителем, позволяющим подключать общей группой с другими устройствами к общим коннекторам на материнской плате.
Рассчитан он на материнские платы mATX и mini-ITX. Напротив сокета окошко для возможности установки системы охлаждения процессора без снятия материнской платы. По периметру распределены окошки без резиновых клапанов под вывод питающих и интерфейсных кабелей. Для охлаждения можно выбрать башенное охлаждение высотой до 165 мм или жидкостное охлаждение с радиатором 360 мм.
Дополнить самостоятельно один комплектный вентилятор 120 мм можно двумя 120 мм на боковую стенку, тремя 120 мм или двумя 140 мм на верхнюю, тремя 120 мм снизу. Возможности по организации охлаждения предлагаются хорошие.
На внутренней стороне стойки платы у Accord ACC-MT210B-G01 распределены ушки под стяжки. Под установку SATA диска доступна съемная пластина. В скрытой части достаточно места для свободной работы с модульными блоками питания и укладки лишней длины кабелей.
На максимальных оборотах шум у комплектного вентилятора низкий.
Нагревали процессор Intel Core Ultra 5 225 с башенным кулером PCCOOLER RT620Pro TC ARGB с установленными боковыми стенками.
Характеристики Accord ACC-MT210B-G01
Форм-фактор: Mini-Tower,
Размеры корпуса ШхВхГ: 210 х 417 х 423 мм
Материнские платы: mATX, mini-ITX
Видеокарта 410 мм,
Высота кулера 165 мм,
Радиатор СЖО 360 мм,
Длина БП 250 мм