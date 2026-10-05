Мини-ПК Beelink ZeroTech EQR5 оценили в 205 долларов

Компания Beelink пополнила ассортимент компактных ПК моделью ZeroTech EQR5, которая базируется на 6-ядерном 12-поточном процессоре AMD Ryzen 5 5500U с тактовой частотой до 4 ГГц и графическим адаптером Radeon RX Vega 7. Новинку также оснастили системой охлаждения MSC2.0 с тепловыми трубками, радиаторами вентилятором с итоговым шумом менее 32 дБ, встроенным блоком питания, двумя слотами для оперативной памяти SO-DIMM DDR4 до 64 ГБ в сумме, двумя разъемами M.2 2280 PCIe 3.0 x4 для накопителей вместимостью до 8 ТБ, адаптером Intel AX200 для беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, портами USB-A и USB-C со скоростью до 10 Гбит/с, 3,5-мм аудиогнездом спереди, двумя портами USB-A 10 Гбит/с и двумя USB 2.0, двумя интерфейсами HDMI с поддержкой 4K при 60 Гц, двумя гигабитными Ethernet-портами и разъемом питания сзади. Barebone-комплект оценен в 205 долларов, а конфигурация с 16 ГБ ОЗУ DDR4 и SSD объемом 500 ГБ обойдется в 450 долларов.