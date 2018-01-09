Corsair выпускает коврик с беспроводной зарядкой для мыши

Для тех, кто хочет работать без лишних проводов и подзарядки, DARK CORE RGB SE добавляет поддержку беспроводной зарядки Qi, идеально сочетаясь с совершенно новым беспроводным зарядным устройством CORSAIR MM1000 Qi для действительно беспроводной игровой мыши, которую никогда не нужно подключать к зарядке. Сочетая микро-текстурированную жесткую поверхность коврика для мыши с выделенным Qi беспроводным местом для зарядки, MM1000 гарантирует, что беспроводная мощность всегда под рукой, заряжая почти любое совместимое с Qi устройство от DARK CORE RGB SE до новейших смартфонов. Даже если на ваших устройствах нет встроенной зарядки Qi, MM1000 включает в себя USB-адаптеры Micro-B, Type-C и Lightning Qi, позволяя вам легко подключать беспроводную зарядку Qi. С большой площадью поверхности 260 мм x 350 мм.