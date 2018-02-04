Corsair выпускает новые игровые кресла T2 Road Warrior и T1

Corsair сегодня объявила о запуске нового игрового кресла Corsair T2 Road Warrior, а также новой версии игровых ресел T1 Race, обновленной на 2018 год. T2 Road Warrior может похвастаться широким сиденьем, высокой спинкой и глубокой подушкой, которая поддерживает вас через самые требовательные игровые сессии.Готовая к выпуску перфорированная кожа PU с двухслойными встроенными цветовыми вставками, T2 ROAD WARRIOR выпускается в пяти разных цветах, чтобы соответствовать любой настройке, в то время как колеса с роликовым кольцом обеспечивают плавное движение на большинстве полов, включая ковер. Построенный на твердом стальном каркасе и прочного литого алюминиевого кресла, регулируемого восьми различными способами.